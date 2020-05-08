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من برنامج: ساعة صيام ما مدى تأثير أزمة كورونا على المسلمين في الدول الغربية؟ (فيديو)

تشير أغلب الدراسات والتحليلات إلى أن أزمة كورونا ستترك أثرا على جوانب الحياة كافة، وأن عالم ما بعد كورونا سيختلف عما قبله.

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المصدر : الجزيرة مباشر