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من برنامج: ساعة صيام ماذا يتعلم الأباء من نبي الله يعقوب؟ (فيديو)

لقد اختار الله تعالى الأنبياء والمرسلين وفضلهم على العالمين وجعلهم أئمة هدى للعابدين، ليقتدي الناس بهم ويهتدوا بسيرتهم، نشأ نبي الله يعقوب عليه السلام في بيت علم وحكمة.

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المصدر : الجزيرة مباشر