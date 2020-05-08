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من برنامج: ساعة صيام لماذا جاءت أكثر آيات عدم اليأس في سورة يوسف؟ (فيديو)

تعتبر سورة بوسف من أكثر سور القرآن حديثا عن عدم اليأس والتلازم الشديد بين الشدة والفرج، وتيسير الأمور بعد تعسرها وحسن العواقب.

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المصدر : الجزيرة مباشر