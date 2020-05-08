11:54

من برنامج: ساعة صيام شاهد: كيف عالج الإسلام العنف الأسري؟

جوّز الإسلام الضرب غير المبرح في بعض الحالات، إذا كان ذلك مقيّد بالشروط والضوابط الشرعية الرشيدة والشديدة، وهذا في حال عصيان المرأة لزوجها دون وجود أي مبرر، وتمردها في ذلك.

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المصدر : الجزيرة مباشر