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من برنامج: ساعة صيام ساعة صيام: سورة يوسف تأملات وعبر (فيديو)

تعتبر سورة يوسف الوحيدة في القرآن التي تقص قصة كاملة بكل لقطاتها، نزلت في عام الحزن، ذلك قال الله تعالى عنها: أنه سيقص على النبي {أَحْسَنَ الْقَصَصِ}.

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المصدر : الجزيرة مباشر