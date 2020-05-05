14:26

من برنامج: ساعة صيام ساعة صيام: فوائد الصيام الصحية والنفسية (فيديو)

لم يفرض الله عز وجل الصيام على المسلمين عبثا، حيث جعله أحد أركان الإسلام وواجبا على كل بالغٍ من ذكر أو أنثى في شهر رمضان.

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المصدر : الجزيرة مباشر