05:23

من برنامج: ساعة صيام ساعة صيام: رمضان وكيف يعلمنا الصبر (فيديو)

استضافت ساعة صيام الدكتور جمال عبد الستار الأمين العام لرابطة علماء السنة، للحديث عن الصبر وورود ذكره في كثير من مواضع القرآن الكريم، وما إذا كان هذا دليلا على أهمية الصبر.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر