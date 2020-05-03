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من برنامج: ساعة صيام ساعة صيام: ثمرات بر الوالدين في الدنيا والآخرة (فيديو)

استضافت حلقة ساعة صيام، الداعية بدر الدين محمد عثمان، للحديث عن المكانة التي أولاها الإسلام لبر الوالدين وثمرات هذا البر في الدنيا والاخرة، والعقوبة المترتبة على عقوقهما.

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المصدر : الجزيرة مباشر