15:14

من برنامج: ساعة صيام وقفات حياتية مع قصار السور القرآنية (فيديو)

وقفات حياتية مع قصار السور القرآنية بدء من سورة البينة.

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المصدر : الجزيرة مباشر