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من برنامج: ساعة صيام كيف تعاملت سورة البلد مع التصرفات الخاطئة في الحياة؟ (فيديو)

على مدى قرون لم تزل الأوبئة والجوائح تجتاح العالم، وفي أحايين كثيرة كانت لا تبقي ولا تذر ويطال تأثيرها الإنسان والحيوان وحتى النبات أحيانا.

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المصدر : الجزيرة مباشر