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من برنامج: ساعة صيام أحكام وآداب زكاة الفطر وزكاة المال (فيديو)

استضافة حلقة ساعة صيام “الخميس”، الدكتور علي محي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، للحديث عن زكاة الفطر ومقدارها، وماهي الحكمة منها، وكيفية إخراجها؟

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المصدر : الجزيرة مباشر