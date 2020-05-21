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من برنامج: ساعة صيام ما ثمرات مراقبة الله؟ (فيديو)

خلق الله الخلق لعبادته، والعبادة قائمة على أمرين أمر ونهي، قال تعالى: “أيحسب الإنسان أن يترك سدى”، وقال الشافعي رحمه الله “لا يؤمر ولا ينهى”.

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المصدر : الجزيرة مباشر