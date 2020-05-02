10:16

من برنامج: ساعة صيام ساعة صيام: شرح حديث "خلقت المرأة من ضلع أعوج" (فيديو)

أولى الإسلام للمرأة مكانة، لكن تلك المكانة لا ينفك كثير من الجهال الطعن فيها ونفيها، وهم في هذا يستغلون بعض التفاسير التي جاءت كأثر لبعض النصوص الدينية.

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المصدر : الجزيرة مباشر