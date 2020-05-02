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من برنامج: ساعة صيام ساعة صيام: إضاءات حول أحاديث النبي ﷺ (فيديو)

استضافت حلقة ساعة صيام، الداعية الدكتور ماهر علوان، للحديث حول بعض أحاديث النبي ﷺ نتلمس فيها الفهم الصحيح بعد أن انتشر بين كثير من الناس فهم مغلوط لها، وأصبح تستخدم في غير موضعها.

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المصدر : الجزيرة مباشر