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09:52

من برنامج: ساعة صيام

ساعة صيام: إضاءات حول أحاديث النبي ﷺ (فيديو)

استضافت حلقة ساعة صيام، الداعية الدكتور ماهر علوان، للحديث حول بعض أحاديث النبي ﷺ نتلمس فيها الفهم الصحيح بعد أن انتشر بين كثير من الناس فهم مغلوط لها، وأصبح تستخدم في غير موضعها.
2/5/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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