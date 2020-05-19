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1:41:38
من برنامج:
ساعة صيام
ما هي نماذج التدين المنتج والتدين المغشوش في المجتمع؟ (فيديو)
قال رسول الله ﷺ “مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْل فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ”.
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19/5/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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