44:14

من برنامج: ساعة صيام كيف نتدير القرآن الكريم؟ (فيديو)

قال تعالى (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ)، فمن آداب القرآن الكريم التي أمر الله تعالى بملازمتها تدبر آياته.

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المصدر : الجزيرة مباشر