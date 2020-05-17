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من برنامج: ساعة صيام بماذا يتميز العالِم الرباني عن العالِم المذهبي؟ (فيديو)

في كل يوم تشتد حاجة الأمة إلى العالِم الرباني الذي وصفه الله بقوله: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ).

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المصدر : الجزيرة مباشر