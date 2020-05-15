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من برنامج: ساعة صيام ما هي منزلة الزكاة في الاسلام؟ (فيديو)

قال تعالى: “خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ”، وقال رسول الله ﷺ “الصدقة برهان”.

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المصدر : الجزيرة مباشر