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09:48

من برنامج: ساعة صيام

ما هي منزلة الزكاة في الاسلام؟ (فيديو)

قال تعالى: “خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ”، وقال رسول الله ﷺ “الصدقة برهان”.
15/5/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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