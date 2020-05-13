12:50

من برنامج: ساعة صيام ساعة صيام: كيف خطط النبي ﷺ لفتح مكة (فيديو)

يعتبر فتح مكة المكرمة حدث عظيم من الوقائع الفاصلة في تاريخ الإسلام التي أعز الله فيها دينه وأذل أعداءه، فبهذا الفتح خسر الكفر أهم معاقله وحماته في بلاد العرب.

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المصدر : الجزيرة مباشر