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من برنامج: ساعة صيام ساعة صيام: شهر رمضان والإحساس بالفقراء (فيديو)

كثيرا ما يتحدث علماء الدين والدعاة بصوت عال في المنابر عن شهر الصوم والإحساس بالفقراء، وعن تلمس الغني تلك المجاعة من خلال صيامه فيشعر بكل وجدانه بالفقير الجائع.

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المصدر : الجزيرة مباشر