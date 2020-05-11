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من برنامج: ساعة صيام ساعة صيام: لماذا نحب الرسول ﷺ؟ (فيديو)

جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ قال رسول الله ﷺ: ما أعددت لها؟، قال: إني أحب الله ورسوله، قال: أنت مع من أحببت.

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المصدر : الجزيرة مباشر