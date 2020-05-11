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06:25

من برنامج: ساعة صيام

ساعة صيام: كيف كان حب الصحابة للرسول ﷺ؟ (فيديو)

تعتبر محبة النبي ﷺ، أصل من أصول الدين، ولا إيمان لمن لم يكن النبي ﷺ أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
11/5/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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كيف تعاملت سورة البلد مع التصرفات الخاطئة في الحياة؟ (فيديو)

08:29

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15:14

أحكام وآداب زكاة الفطر وزكاة المال (فيديو)

23:33
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