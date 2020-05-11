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من برنامج: ساعة صيام ساعة صيام: كيف كان حب الصحابة للرسول ﷺ؟ (فيديو)

تعتبر محبة النبي ﷺ، أصل من أصول الدين، ولا إيمان لمن لم يكن النبي ﷺ أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.

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المصدر : الجزيرة مباشر