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من برنامج: ساعة صيام ساعة صيام: فضل الصدقة خلال شهر رمضان (فيديو)

استضافت حلقة ساعة صيام الدكتور أحمد محمد زايد، أستاذ الأديان والفكر الإسلامي بجامعة قطر، للحديث عن العبادات في حياة الإنسان وأهميتها على الفرد والأسرة والمجتمع، وماهي شروط العبادة؟

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المصدر : الجزيرة مباشر