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من برنامج: ساعة صيام ساعة صيام: فضل الصدقة خلال شهر رمضان (فيديو)

استضافت فقرة ساعة صيام على الجزيرة مباشر القاضي الشرعي زيد الكيلاني، للحديث عن فضل الصدقة خلال شهر رمضان، وماهية الصدقة وهل هي مقصورة على المال فقط؟ أم أن هنالك أنواع اخرى للصدقة؟.

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المصدر : الجزيرة مباشر