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من برنامج: ساعة صيام شاهد: كيفية التعامل مع القرآن خلال شهر رمضان؟

ختم القرآن في هذا الشهر يختلف من شخص إلى آخر، والأمر ليس بمرات ختم القرآن خلال الشهر، وإنما على كل شخص أن يقرأ ما تيسر له من القرآن ويعايشه.

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المصدر : الجزيرة مباشر