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من برنامج: ساعة صيام شاهد: الجوانب الإيجابية لاستقبال رمضان في ظل الحجر المنزلي

استضافت حلقة “ساعة صيام”، الدكتور محمد موسى، رئيس مجلس الأئمة بولايات الشرق الأمريكي، للحديث عن الجوانب الإيجابية لاستقبال رمضان في ظل الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر