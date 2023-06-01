تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
سياسة
اقتصاد
تحقق
مقالات
فيديو
مدونات
مع الحكيم
صوت الناس
المزيد
اعرض المزيد
سفر
تقارير
رياضة
منوعات
حديث الصورة
كأس العالم
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
مدة الفيديو 04 minutes 54 seconds
04:54
المسائية
أجهزة أمنية في شرق ليبيا تبعد مهاجرين غير نظاميين
تداولت حسابات ليبية على منصات التواصل مقاطع فيديو تظهر إبعاد أجهزة أمنية في شرق ليبيا لمهاجرين غير نظاميين تقول إنهم مصريون دخلوا الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية.
1/6/2023
المصدر : الجزيرة مباشر