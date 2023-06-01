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المسائية أجهزة أمنية في شرق ليبيا تبعد مهاجرين غير نظاميين

تداولت حسابات ليبية على منصات التواصل مقاطع فيديو تظهر إبعاد أجهزة أمنية في شرق ليبيا لمهاجرين غير نظاميين تقول إنهم مصريون دخلوا الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية.

المصدر : الجزيرة مباشر