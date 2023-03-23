من برنامج: المسائية

الإفراج عن 30 محبوسا احتياطيا في مصر

أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر الإفراج عن 30 محبوسا احتياطيا دون ذكر تفاصيل بشأن أسمائهم أو التهم الموجهة إليهم أو مدد التوقيف، ووعدت بمزيد من الإفراجات خلال الفترة المقبلة.
23/3/2023
المصدر : الجزيرة مباشر