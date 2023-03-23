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مدة الفيديو 18 minutes 22 seconds
18:22
من برنامج:
المسائية
الإفراج عن 30 محبوسا احتياطيا في مصر
أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر الإفراج عن 30 محبوسا احتياطيا دون ذكر تفاصيل بشأن أسمائهم أو التهم الموجهة إليهم أو مدد التوقيف، ووعدت بمزيد من الإفراجات خلال الفترة المقبلة.
23/3/2023
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المصدر : الجزيرة مباشر
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