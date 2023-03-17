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من برنامج: المسائية ريتشارد نورلاند: مجموعة فاغنر تسببت في زعزعة استقرار ليبيا

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، إن مجموعة فاغنر تسببت في زعزعة الاستقرار في ليبيا.

المصدر : الجزيرة مباشر