من برنامج: المسائية

ريتشارد نورلاند: مجموعة فاغنر تسببت في زعزعة استقرار ليبيا

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، إن مجموعة فاغنر تسببت في زعزعة الاستقرار في ليبيا.
17/3/2023
المصدر : الجزيرة مباشر