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مدة الفيديو 18 minutes 19 seconds
18:19
من برنامج:
المسائية
ريتشارد نورلاند: مجموعة فاغنر تسببت في زعزعة استقرار ليبيا
قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، إن مجموعة فاغنر تسببت في زعزعة الاستقرار في ليبيا.
17/3/2023
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المصدر : الجزيرة مباشر