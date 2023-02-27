من برنامج: المسائية

استمرار الجدل حول التعديل الدستوري في ليبيا

رحب خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بالتعديل 13 للإعلان الدستوري الصادر عن مجلس النواب مؤكدا أنه وليد مشاورات مطولة بين المجلسين.
27/2/2023
المصدر : الجزيرة مباشر