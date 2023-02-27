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مدة الفيديو 46 minutes 50 seconds
46:50
من برنامج:
المسائية
استمرار الجدل حول التعديل الدستوري في ليبيا
رحب خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بالتعديل 13 للإعلان الدستوري الصادر عن مجلس النواب مؤكدا أنه وليد مشاورات مطولة بين المجلسين.
27/2/2023
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المصدر : الجزيرة مباشر