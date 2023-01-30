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من برنامج: المسائية قرار بتخصيص أراض للجيش بعدة محافظات في مصر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق كيلومترين على جانبي 31 طريقا رئيسا في البلاد بطول 3 آلاف و696 كيلومترا لصالح الجيش.

المصدر : الجزيرة مباشر