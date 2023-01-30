من برنامج: المسائية

قرار بتخصيص أراض للجيش بعدة محافظات في مصر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق كيلومترين على جانبي 31 طريقا رئيسا في البلاد بطول 3 آلاف و696 كيلومترا لصالح الجيش.
30/1/2023
المصدر : الجزيرة مباشر