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مدة الفيديو 13 minutes 15 seconds
13:15
من برنامج:
المسائية
قرار بتخصيص أراض للجيش بعدة محافظات في مصر
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق كيلومترين على جانبي 31 طريقا رئيسا في البلاد بطول 3 آلاف و696 كيلومترا لصالح الجيش.
30/1/2023
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المصدر : الجزيرة مباشر