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من برنامج: المسائية دراسة حديثة: باطن الأرض يقوم بتغيير محور دورانه

كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة نيتشر جيوساينس العلمية، أن باطن كوكب الأرض يقوم في الوقت الحالي بتغيير اتجاه دورانه المعتاد مقارنة بسطحها، في ظاهرة تحدث مرة كل بضعة عقود.

المصدر : الجزيرة مباشر