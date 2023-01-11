من برنامج: المسائية

استمرار اجتماعات “منتدى النقب” في أبو ظبي بمشاركة دول عربية

تستمر فعاليات منتدى النقب في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بمشاركة الدول الست المؤسسة، وهي البحرين ومصر وإسرائيل والمغرب والإمارات والولايات المتحدة.
11/1/2023
المصدر : الجزيرة مباشر