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من برنامج: المسائية فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك عملية القدس

باركت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية إطلاق النار في القدس المحتلة، وقالت إنها تأكيد واستمرار لتصاعد الفعل المقاوم في القدس.

المصدر : الجزيرة مباشر