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مدة الفيديو 11 minutes 07 seconds
11:07
من برنامج:
المسائية
فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك عملية القدس
باركت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية إطلاق النار في القدس المحتلة، وقالت إنها تأكيد واستمرار لتصاعد الفعل المقاوم في القدس.
15/8/2022
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المصدر : الجزيرة مباشر