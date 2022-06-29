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من برنامج: المسائية

تشييع جثامين المتوفين في حادثة ميناء العقبة الأردني

شيع أهالي مدينة العقبة الأردنية جثامين ضحايا حادث سقوط صهريج غاز الكلورين السام في الميناء الواقع على البحر الأحمر.
29/6/2022
المصدر : الجزيرة مباشر