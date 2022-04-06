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من برنامج: المسائية

تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا في يومها الـ 41

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجلس الأمن الدولي بمحاسبة روسيا لارتكابها “جرائم حرب” خلال حربها على أوكرانيا.
6/4/2022
المصدر : الجزيرة مباشر