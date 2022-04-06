تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا في يومها الـ 41

كشفت إحداثيات الأقمار الصناعية صورًا لسفينة الشحن (أيماكريس) المحملة بالقمح والتي ترفع علم بنما والتابعة لشركة إماراتية، بعد احتجازها جنوب أوديسا وهي في طريقها إلى مصر وعدم السماح لها بالإبحار.