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مدة الفيديو 43 minutes 36 seconds
43:36
من برنامج:
المسائية
تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا في يومها الـ 41
طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجلس الأمن الدولي بمحاسبة روسيا لارتكابها “جرائم حرب” خلال حربها على أوكرانيا.
6/4/2022
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المصدر : الجزيرة مباشر