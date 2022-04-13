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من برنامج: المسائية

16 إصابة بإطلاق نار في محطة لقطارات الأنفاق في نيويورك

أفادت خدمة المطافئ في نيويورك بارتفاع عدد جرحى إطلاق النار ببروكلين في نيويورك إلى 16 بينهم 8 إصاباتهم مباشرة بالرصاص.
12/4/2022
المصدر : الجزيرة مباشر