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مدة الفيديو 05 minutes 51 seconds
05:51
من برنامج:
المسائية
16 إصابة بإطلاق نار في محطة لقطارات الأنفاق في نيويورك
أفادت خدمة المطافئ في نيويورك بارتفاع عدد جرحى إطلاق النار ببروكلين في نيويورك إلى 16 بينهم 8 إصاباتهم مباشرة بالرصاص.
12/4/2022
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المصدر : الجزيرة مباشر