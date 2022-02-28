أبرز التطورات الميدانية للحرب الروسية على أوكرانيا

قالت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وشركاء غربيين آخرين يعتزمون فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأضافت أورسولا أن العقوبات ستشمل استبعاد عدد من البنوك الروسية من نظام (سويفت) المالي العالمي، مشيرة إلى أن الجيش الروسي يرتكب أفعالًا وحشية في أوكرانيا.

كذلك أزال مواطنون أوكرانيون لوحات الطرق الإرشادية في إيفانو فرانكيفسكا في محاولة لإرباك تحرك القوات الروسية على أراضيهم، وجرت معارك في شارع النصر أحد الشرايين الرئيسة في كييف بعد ساعات من توجيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوة إلى التعبئة.

وأعلن وزير الصحة الأوكراني فكتور لياشكو على فيسبوك، السبت، أن 198 مدنيًا قُتلوا بينهم ثلاثة أطفال، وجُرح أكثر من ألف شخص منذ بدء الغزو الروسي للبلاد.

وقال بيان صادر عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن الوزراء سيجتمعون لقبول إجراءات جديدة “ضد العدوان الروسي على أوكرانيا”، وسيتم تقديم حزمة دعم طارئة للقوات المسلحة الأوكرانية من أجل دعم حربها البطولية.