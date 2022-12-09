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من برنامج: المسائية مصر.. التضخم يسجل أعلى مستوى خلال 5 سنوات

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 21.5% في نوفمبر الماضي، مقابل 19% في أكتوبر الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر