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مدة الفيديو 16 minutes 20 seconds
16:20
من برنامج:
المسائية
مصر.. التضخم يسجل أعلى مستوى خلال 5 سنوات
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 21.5% في نوفمبر الماضي، مقابل 19% في أكتوبر الماضي.
9/12/2022
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المصدر : الجزيرة مباشر