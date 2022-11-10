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مدة الفيديو 30 minutes 26 seconds
30:26
من برنامج:
المسائية
تواصل فرز الأصوات في الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي
تتواصل عملية فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في ظل منافسة محتدمة بين الحزبيْن الجمهوري والديمقراطي.
10/11/2022
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المصدر : الجزيرة مباشر