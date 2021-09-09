استقبلت دول العالم المختلفة إعلان حركة طالبان لحكومة مؤقتة في أفغانستان بردود أفعال متباينة مزجت بين الحذر والاستياء من تعيين الحركة لقادتها في الحكومة الجديدة.
56:26
من برنامج: المسائية
زعيم طالبان: الحكومة ستكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
أكد زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زادة، أن الحكومة في أفغانستان ستكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن الحركة ستلتزم بجميع القوانين والقرارات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع الشريعة.
9/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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