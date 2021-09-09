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من برنامج: المسائية

قوات النظام السوري تقصف مركزا صحيا في ريف إدلب

أعلن الدفاع المدني السوري مقتل امرأة وإصابة طفلها بجروح خطيرة في قصف لقوات النظام السوري استهدف مركزا طبيا في بلدة مرعيان جنوبي إدلب، وكانت مهمته الوحيدة إنقاذ أرواح المدنيين وتقديم الخدمات الإسعافية.
9/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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