أعاد ناشطو مواقع التواصل التصريحات الصادرة قبل 17 عاما بشأن تحصين سجن جلبوع، وتفاخر الاحتلال بأنه أكثر تحصينا من خزينة بنك إسرائيل المركزي وزج فيه مئات الاسرى الفلسطينيين خلال سنوات انتفاضة الأقصى.
20:15
من برنامج: المسائية
قوات الاحتلال تعتقل أقارب للفارين من سجن جلبوع
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 من أقارب المعتقلين الستة الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي، وشملت قائمة المعتقلين والد المعتقل نضال نفيعات، وشقيقي المعتقل محمود العارضة محمد ونضال.
9/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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