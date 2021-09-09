ليس فيلما من إنتاج هوليوود ولا أسطورة مشهورة، لكنه واقع حقيقي حدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أشرقت الشمس على خبر هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع أكثر السجون الإسرائيلية تحصينا.
26:25
من برنامج: المسائية
قصة فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي
نجح 6 أسرى فلسطينيين في الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي عبر نفق حفروه على الرغم مما يتعرضون له من حراسة مراقبة مشددة، ويخضع معظمهم لأحكام سجن طويلة وحاول بعضهم الهروب سابقا.
9/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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