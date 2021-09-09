قصة فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

طوال عمرها، استحوذت قصص البحث عن الحرية والتخطيط لها سواء بالهروب أو غيره، على اهتمام صناع السينما عالميًا، لكن واقعة فرار الأسرى الفلسطينيين الستة كشفت بعدًا جديدًا في التخطيط والتنفيذ.