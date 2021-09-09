النجاحات التي استطاع حزب الشعب الجمهوري تحديدا تحقيقها في آخر انتخابات بلدية شهدتها تركيا، واستحواذه على أهم المدن وأكثرها كثافة سكانية، كإسطنبول، وأنقرة، وإزمير، وأنطاليا، أغرته وفتحت شهيته
10:34
من برنامج: المسائية
“أنت ذاهب إلى موتك”.. تقرير للعفو الدولية يحذر اللاجئين السوريين
حذرت منظمة العفو الدولية في تقرير مما وصفتها بالانتهاكات الوحشية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون بعد عودتهم إلى سوريا، ونددت بممارسة بعض الدول الغربية التي تجبر اللاجئين على العودة لبلادهم.
9/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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