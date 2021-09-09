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من برنامج: المسائية

“أنت ذاهب إلى موتك”.. تقرير للعفو الدولية يحذر اللاجئين السوريين

حذرت منظمة العفو الدولية في تقرير مما وصفتها بالانتهاكات الوحشية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون بعد عودتهم إلى سوريا، ونددت بممارسة بعض الدول الغربية التي تجبر اللاجئين على العودة لبلادهم.
9/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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أردوغان: لن نلقي باللاجئين السوريين في أيدي القتلة

قطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عهدا على نفسه وحزبه بحماية اللاجئين السوريين الذين فروا إلى تركيا هربا من ويلات الحروب، وذلك في رد قوي على رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي تعهد بترحيل السوريين.

21/7/2021
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