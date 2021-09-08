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الشرطة العسكرية الروسية تدخل درعا لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

دخلت الشرطة العسكرية الروسية برفقة لجنة أمنية من النظام السوري أحياء درعا البلد لتنفيذ الاتفاق بين عشائر درعا البلد والنظام السوري لوقف القتال، ويقضي الاتفاق بتسليم الأهالي الأسلحة للنظام السوري.
8/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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