نقل مراسل الجزيرة عن مصادر محلية أن ثلاثة مدنيين قتلوا جراء قصف قوات النظام السوري الأحياء المحاصرة في درعا، وذلك بعد أن جددت قوات النظام صباح اليوم قصف أحياء المدينة.
08:10
من برنامج: المسائية
الشرطة العسكرية الروسية تدخل درعا لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
دخلت الشرطة العسكرية الروسية برفقة لجنة أمنية من النظام السوري أحياء درعا البلد لتنفيذ الاتفاق بين عشائر درعا البلد والنظام السوري لوقف القتال، ويقضي الاتفاق بتسليم الأهالي الأسلحة للنظام السوري.
8/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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