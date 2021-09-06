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من برنامج: المسائية وفد أمريكي يحث الرئيس التونسي على العودة للمسار الديمقراطي

قالت السفارة الأمريكية في تونس إن وفدا أمريكيا التقى بالرئيس قيس سعيّد وحثه على العودة إلى المسار الديمقراطي،بينما أشار سعيّد إلى أن ما قام به يعكس إرادة شعبية ضمن الاحترام الكامل للدستور.

المصدر : الجزيرة مباشر