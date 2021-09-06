قال الدبلوماسي والمحلل السياسي الأمريكي وليام لورانس إن زيارة عضوي الكونغرس الأمريكي لتونس تأتي في سياق دعم المسار الديمقراطي في البلاد، وحث الرئيس قيس سعيد على العودة إلى الشرعية الدستورية.
31:44
من برنامج: المسائية
وفد أمريكي يحث الرئيس التونسي على العودة للمسار الديمقراطي
قالت السفارة الأمريكية في تونس إن وفدا أمريكيا التقى بالرئيس قيس سعيّد وحثه على العودة إلى المسار الديمقراطي،بينما أشار سعيّد إلى أن ما قام به يعكس إرادة شعبية ضمن الاحترام الكامل للدستور.
6/9/2021-|آخر تحديث: 6/9/202104:19 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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