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من برنامج: المسائية

المتحدث باسم طالبان: السيطرة على عاصمة ولاية بانشير باتت وشيكة

قال محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، إن مقاتلي الحركة حققوا انتصارات في المعارك التي تخوضها للسيطرة على ولاية بانشير شمال شرقي أفغانستان وأوشكت على السيطرة على عاصمة الولاية.
6/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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ضبابية بشأن معارك بانشير ورئيس الأركان الأمريكي يحذر من حرب أهلية بأفغانستان

أعلنت حركة طالبان تقدمها ميدانيًا وسيطرتها على منطقة شتل وعلى مديرية بريان بولاية بانشير شمالي أفغانستان، في حين قالت قوات الزعيم المحلي أحمد مسعود (الابن) إنها صدت الهجوم وتعهدت بمواصلة القتال.

5/9/2021

من برنامج: المسائية

طالبان تسيطر على مديرية بريان في ولاية بانشير

أعلنت حركة طالبان سيطرتها على مديرية بريان في ولاية بانشير شمالي أفغانستان، حيث تجددت المواجهات العنيفة الجمعة الماضية بين قوات الحركة ومسلحي الجبهة الوطنية للمقاومة بقيادة الزعيم المحلي أحمد مسعود.

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