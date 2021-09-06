24:22

من برنامج: المسائية المتحدث باسم طالبان: السيطرة على عاصمة ولاية بانشير باتت وشيكة

قال محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، إن مقاتلي الحركة حققوا انتصارات في المعارك التي تخوضها للسيطرة على ولاية بانشير شمال شرقي أفغانستان وأوشكت على السيطرة على عاصمة الولاية.

المصدر : الجزيرة مباشر