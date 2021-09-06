أعلنت حركة طالبان تقدمها ميدانيًا وسيطرتها على منطقة شتل وعلى مديرية بريان بولاية بانشير شمالي أفغانستان، في حين قالت قوات الزعيم المحلي أحمد مسعود (الابن) إنها صدت الهجوم وتعهدت بمواصلة القتال.
24:22
من برنامج: المسائية
المتحدث باسم طالبان: السيطرة على عاصمة ولاية بانشير باتت وشيكة
قال محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، إن مقاتلي الحركة حققوا انتصارات في المعارك التي تخوضها للسيطرة على ولاية بانشير شمال شرقي أفغانستان وأوشكت على السيطرة على عاصمة الولاية.
6/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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