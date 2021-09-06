سوريا.. وجهاء عشائر في مدينة درعا يستجيرون بملك الأردن

طالت رابطة العالم الإسلامي انتقادات حادة بعد نشر حسابها على تويتر تغريدة تضامنت فيها مع ضحايا إعصار آيدا في الولايات المتحدة، بينما لم تأت على ذكر ضحايا القصف الذي تتعرض له مدينة درعا السورية.