نقل مراسل الجزيرة عن مصادر محلية أن ثلاثة مدنيين قتلوا جراء قصف قوات النظام السوري الأحياء المحاصرة في درعا، وذلك بعد أن جددت قوات النظام صباح اليوم قصف أحياء المدينة.
10:48
من برنامج: المسائية
سوريا.. وجهاء عشائر في مدينة درعا يستجيرون بملك الأردن
ناشد أعضاء في لجنة التفاوض ووجهاء عشائر في مدينة درعا، الملك الأردني عبد الله الثاني السماح للأهالي بدخول أراضي المملكة، بعد انتهاك النظام السوري لاتفاق وقف إطلاق النار والتقدم بمطالب إضافية.
6/9/2021-|آخر تحديث: 6/9/202103:44 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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