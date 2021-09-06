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من برنامج: المسائية أسرة الصحفي هشام عبد العزيز تجدد مخاوفها من تدهور حالته الصحية

جددت أسرة الصحفي بالجزيرة مباشر هشام عبد العزيز المعتقل في مصر مخاوفها من تدهور حالته الصحية، وقالت زوجته إن هشام فقد نصف وزنه مع استمرار تدهور حالة عينه، حيث تحتجزه السلطات المصرية منذ 2019.

المصدر : الجزيرة مباشر