جددت محكمة جنايات القاهرة حبس الزميل هشام عبد العزيز الصحفي في قناة الجزيرة مباشر 45 يوما، لتتجاوز مدة حبسه الاحتياطي العامين بعد اعتقاله عقب وصوله إلى مصر في زيارة عائلية منتصف 2019.
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من برنامج: المسائية
أسرة الصحفي هشام عبد العزيز تجدد مخاوفها من تدهور حالته الصحية
جددت أسرة الصحفي بالجزيرة مباشر هشام عبد العزيز المعتقل في مصر مخاوفها من تدهور حالته الصحية، وقالت زوجته إن هشام فقد نصف وزنه مع استمرار تدهور حالة عينه، حيث تحتجزه السلطات المصرية منذ 2019.
6/9/2021-|آخر تحديث: 6/9/202104:20 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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